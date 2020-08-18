SEMI（國際半導體產業協會）18日公布，在NARSC（SEMI北美標準區域委員會）與ISC（SEMI國際標準委員會）一致通過下，由台灣所發起的「軟性混合電子（Flexible Hybrid Electronics，FHE）標準技術委員會」正式成立。作為SEMI全球第一個核准通過的軟性混合電子標準技術委員會，未來將透過凝聚各方標準發展共識，協助產業推動橫跨設計、材料、製造、封裝及系統的整合性軟性混合電子量測的國際標準。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，本次正式獲得核准成立的軟性混合電子標準技術委員會將以改善目前產業遇到的發展瓶頸、建立統一量測標準為目標，奠定台灣在全球產業標準發展的地位。透過參與國際產業標準制定，希望幫助台灣軟性混合電子朝降低成本和提高競爭力的發展方向前進，促進產業持續成長。

對軟性混合電子產業而言，SEMI全球首個軟性混合電子標準技術委員會的成立，象徵SEMI支持產業往前邁進的重大里程碑。未來SEMI將以產業需求為導向來協助制定軟性混合電子領域的標準，藉由結合物聯網、大數據分析、機器學習技術應用的導入，將能打造更小更智慧的電子應用產品，並有助於智慧織物、智慧醫療、穿戴裝置、智慧汽車等應用開發新興技術。

SEMI-FlexTech於2018年在台籌組軟性混合電子產業委員會，為解決業界缺乏量測標準的問題，各委員們達成建立產業標準技術發展平台的共識，並由在智能紡織應用領域擁有大量創新矽智財（IP）的愛克智慧科技執行董事黃宏旭與日月光集團副總經理葉勇誼發起成立請願書，經歷一年的努力推動下，順利獲准成立。

此外，甫成立的標準技術委員會預計分階段性推出軟性智慧織物、智慧汽車、物聯網裝置等相關應用的量測標準制定工作小組，積極拓展標準草案的推動，邀請多位業界代表在材料、設備和製造相關領域上找出共識，並據以擬訂相對應的標準，以加速將相關技術導入終端應用市場。

(工商 )