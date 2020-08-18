「永續」是星展銀行集團明訂的發展重心，星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有今（18）日指出，推動起來如果少了主軸，會相當發散，星展聚焦在三大重心：「負責任的商業實務」、「負責任的銀行業務」、「創造社會影響力」，等於是從產品設計開始就構思永續，組織成員身體力行，進而擴大影響遍及社會。

羅綸有說，星展銀行（台灣）結合金融本業，積極參與綠色貸款、推出綠色存款，並發行由生物可分解材質製作的星展永續卡，近期疫情期間更透過銀行內、外部活動倡議「食物零浪費」（ZeroFoodWaste）倡議，正是十分適合的剛好活動。

為瞭解台灣民眾對食物浪費議題的認識與態度，星展銀行（台灣）於7月24日至31日在LINE官方帳號進行線上調查，並成功蒐集10,000名民眾回覆。調查顯示，約有94％受訪者表示「非常在意或在意」食物浪費議題，但在日常生活中，卻有67％受訪者認為自己「經常浪費食物」。

羅綸有表示，據此可以發現，國人雖然普遍重視食物浪費議題，卻缺乏具體行動。為了教育社會大眾減少食物浪費的觀念和方法，星展銀行（台灣）整合企業資源，透過「倡議」（Advocate）、「活化」（Activate）、「串聯」（Ally）等「3A」主軸，積極招募剩食食譜、舉辦即期蔬果團購、推廣醜蔬果果汁，同時培育以減少食物浪費為公益主軸的社會企業，攜手員工、客戶和社企夥伴，從食物旅程的各個環節預防剩食產生，並透過再製、再利用，極大化糧食價值。

該銀行內部已身體力行，過去3個月已成功號召同仁團購因疫情影響無法出口的水蜜桃，同時發起即期鮮乳試飲活動，拯救2,500公斤的蔬果和440,000毫升的鮮奶免於銷毀，成效卓著。

(工商 )