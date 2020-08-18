Lulu黃路梓茵將發行籌備一年多的全新專輯《29》，她既期待又緊張的表示，「我弄了整整一年半的專輯《29》要來了！這是一張長大了的梓茵的專輯，很多很厲害的歌在裡面，有聽一百遍都不會膩的那種，也有聽一百次還是會想哭的那種，當中有生理的難唱也有心理上的難唱，好期待上架的那一天跟你們開箱我的《29》。」

首波主打〈讓我們在一起吧〉MV在一個停車場裡發生，LuLu在客廳、廚房、飯廳、浴室…等自由穿梭，恣意地唱著跳著，中間會出現一些線索，慢慢地觀眾會發現，原來Lulu不是在自己的家！而是一位瘋狂暗戀某男孩的女生，潛入到了新婚的男生家，更想辦法迷昏了男生和其另一半。

MV開頭Lulu整理家裡的畫面其實是在清理犯罪現場，大玩黑色幽默，輕快的曲風搭配印象深刻的手勢舞蹈，讓人不由自主跟著跳舞，脫離2020年前半年的疫情陰霾，在下半年展開輕盈的第一步！Lulu笑言，自己已從美小鴨變成了天鵝，舞蹈也進化到大人版，但看似什麼都難不倒的她也真心佩服唱跳歌手！而戲劇式MV，隱藏了不看到最後一秒不會知道的懸疑梗，Lulu更呼籲：「大家記得MV從頭看到最後，才會發現事情的真相喔！」MV今天(8/18)在Lulu官方YouTube首播。

Lulu黃路梓茵〈讓我們在一起吧〉MV，大玩黑色幽默。（環球音樂提供）

Lulu黃路梓茵在新歌MV中，美小鴨進化變天鵝。（環球音樂提供）

Lulu黃路梓茵〈讓我們在一起吧〉MV，大玩黑色幽默。（環球音樂提供）

Lulu黃路梓茵〈讓我們在一起吧〉MV，大玩黑色幽默。（環球音樂提供）

(中時 )