檢調警破獲跨境大型洗錢水房集團，外傳幕後金主疑為新力旺國際控股集團總裁莊周文。（翻攝臉書／陳淑芬台中傳真）

檢警調破獲中市跨境洗錢水房集團，傳出幕後金主疑為新力旺國際控股集團總裁莊周文，驚爆他身價數百億、政商人脈雄厚。莊周文目前下落不明，而集團網站張貼他參與名流社團、大甲媽祖繞境及公益等活動，盛讚「親力親為」、「為發自內心參與」；而他1名20多年民間好友則為透露，莊男為人海派豪爽，恐是遭人構陷，應只是去「找個地方沉思」。

檢警調在中市連破2起跨境洗錢水房案，刑事局5日到中市查獲1處大型洗錢集團；11日又再度遠赴中市破獲1處洗錢集團，帶回邱男等18人偵辦，並傳出此集團幕後金主疑為身價數百億、政商人脈雄厚的莊周文，疑因搜索行動洩密，早已聞風落跑。

檢方訊後，以邱男等10人涉犯《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞聲請羈押，法院裁准羈押禁見邱男等5人，全案有12人交保、1人請回。檢調警懷疑搜索行動遭洩密，集團金主才未手到擒來，導致偵辦作為更趨嚴謹，對案情發展下封口令，僅低調表示，後續將對逃匿涉案人士積極查緝。

莊周文因跨境洗錢水房集團遭起底而躍上媒體版面，雖下落不明，但外傳他政經實力深不見底，以控股集團事業台灣、大陸與東南亞，身價數百億元，活躍於房地產、餐飲、旅遊及網路媒體等行業，政商關係錯綜複雜。

1名與莊周文深交20多年的民間好友指稱，外界對莊男恐有誤解，他為人豪爽海派，個性很「阿沙里」，這次傳出涉及跨境洗錢水房案，可能是遭人陷害，目前失聯的莊男，應該也只是「去找個地方沉思」而已。

新力旺國際控股集團公司網站張貼莊周文參與名流社團、大甲媽祖繞境及公益等活動，盛讚「親力親為」、都是「為發自內心參與」，形象正面陽光、熱心公益。

據了解，莊周文是從電解水業務起家，後來轉往中國大陸和東南亞等國發展，並成立多家公司，他的事業版圖遍及各產業；還併購線上遊戲業者，知名餐飲集團，併入股博弈電子設備業。他在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行，和東盟工業園區董事，資產雄厚。

莊周文為人四海、出手大方，結識各界政商名流，而且人脈廣及海外，在東南亞發展有成，還獲得多個皇室冊封，曾被馬來西亞元首冊封、獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮受印尼國王冊封為王子。

腰纏萬貫的莊周文，坐擁海、陸、空3種頂級交通工具。海路方面，他曾花8000萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在安平港風光舉辦交船儀式，只為打造全台最大遊艇碼頭。陸路方面，除有各式超跑外，也有一輛全球限量，堪稱是超跑迷夢想；空中方面，據傳他也有一架與鴻海董事長郭台銘私人飛機同款的「灣流G650ER」，要價新台幣21億元。

從新力旺國際控股的官網發現，莊周文從地產開發起步，歷經多年來發展，新力旺已成一家橫跨房地產、金融、科技、媒體、餐飲、觀光、娛樂等事業的集團；總裁莊周文在東南亞多年來深耕有成，民進黨政府推動「新南向政策」，新力旺集團也扮演重要指標性企業。

(中時 )