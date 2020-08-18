針對中央擬開放檢疫者入住一般旅館，北市18日出席中央會議時再度呼籲，無論防疫旅館、安心旅宿，中央即將開放的「一般旅館開放居家檢疫者入住」，都必須資訊透明公開，而衛福部長陳時中也認可。

北市副市長黃珊珊下午參加中央「研商捷克訪問團訪台防疫措施會議」，會中決議將請北市府協助該訪問團入住旅館，依照標準程序做好清潔消毒、動線分流，北市觀傳局今日傍晚即派員至旅館審查，確保一切安全無誤。

觀傳局表示，針對中央流行疫情指揮中心因防疫旅館量能短缺，希望開放一般旅館經地方政府核可後仍能收住居家檢疫者案，北市表示，中央所訂規範尚未公布，且後續仍須由各縣市政府核可，俟相關規定公布後市府再行研議後續配套措施。

觀傳局強調，為讓一般消費大眾能夠清楚知道所入住的旅館是否有居家檢疫者入住，北市將要求所有收住居家檢疫者的旅館資訊透明、不接散客；安心旅宿也不得收住居家檢疫者。

黃珊珊呼籲，中央原給予防疫旅館每晚1200元的補助將於8月底到期，應於9月1日持續補助，以鼓勵更多業者加入防疫旅館行列。

(中時 )