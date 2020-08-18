東勢區及山城第一座公托18日開幕，市長盧秀燕出席儀式。（陳淑娥攝）

台中市山城第一座公托18日舉行開幕儀式，該中心最多可收托29名0至2歲嬰幼兒，市長盧秀燕表示，孩子們的照顧不能等、不能少，目前台中有13座公托，預計2022年增加規劃到50座，讓更多家庭享受到優質的托育服務。

「公設民營東勢托嬰中心」18日熱鬧開幕，包括市長盧秀燕、社會局長彭懷真、客委會主委江俊龍、市議員冉齡軒、東勢區長翁培真等人均出席共襄盛舉。

盧秀燕指出，在她上任前，台中0至2歲公托僅有5座，無法滿足29行政區需求，市府積極盤點閒置空間，如今已增加8座，希望2022年能增加規劃至50座，以減輕家長育兒負擔。

社會局表示，「公設民營東勢托嬰中心」是台中第13座公托，是東勢區及山城的第一座公托，由於保安宮無償借用土地，讓東勢首座公托得以順利誕生，托嬰中心最多可收托29名0至2歲嬰幼兒，每月收費7000元，政府補助3000元。

社會局提到，托嬰中心一樓為里民活動中心，二、三樓設置公托，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時。凡設籍台中市0到2歲嬰幼兒，且父母或監護人一方設籍於台中者，即符合收托資格，報名截止日至21日，希望健全當地托育環境。

(中時 )