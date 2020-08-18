新冠肺炎疫情衝擊下，上市櫃2020年第二季獲利小幅成長，而有三家公司面臨下市危機。金管會證期局副局長郭佳君18日表示，截至8月14日，上市櫃公司應申報家數共計1,678家（含第一上市櫃，不含金融業），除上市公司東貝（2499）、第一上市公司康友-KY（6452）及上櫃公司恩得利（1333），三家未如期出具今年第2季財務報告外，其餘公司均在規定期限內完成公告申報。

郭佳君指出，上市櫃公司未出具財報，金管會除處以罰鍰外，也會要求重編財報，證交所也會作相關處置、停止買賣。上市公司東貝、上櫃公司恩得利因2019年財報未申報、2020年第一季也沒申報，今年4月7日已停止買賣，若六個月內沒恢復買賣、公告40天後就將下市，也就是最快今年11月中旬下市。

至於康友，2020年第二季財報未出，8月18日停止買賣，若一直沒改善最快2021年3月可能就會下市。

郭佳君指出，上市公司（不含第一上市公司）2020年上半年累計營業收入新臺幣（以下同）12兆8,096億元，較去年同期減少5,417億元，減少4.06％，但稅前淨利為8,199億元，較去年同期增加64億元，增加0.79％。

為何營收下降但獲利反增？郭佳君分析，主要是今年上半年「半導體業」因高效能運算相關應用需求提升及5G智慧型手機持續出貨而推升獲利。「電腦及週邊設備業」受新型冠狀肺炎疫情影響，因居家辦公及遠距教學趨勢，帶動筆記型電腦及伺服器需求增加。「電機機械業」因部分公司去年同期清算子公司而認列減損損失，本期無此情事所致。而第二季營收衰退情況已比第一季好很多。

在上櫃公司（不含第一上櫃公司）部分，2020年上半年累計營業收入1兆13億元，較去年同期減少141億元，減少1.39％；稅前淨利為916億元，較去年同期增加45億元，增加5.17％。今年上半年獲利成長包括半導體業因5G通訊需求增加，客戶拉貨動能提升；生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資之損益增加；其他電子業則因新型冠狀肺炎疫情及中美貿易戰去中化影響，部分公司出貨增加所致。

(工商 )