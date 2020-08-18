（連鎖餐飲集團六角國際為擴大國際版圖，已開出首家智能店鋪「iChatime」，預計明（2021)年輸出海外。圖／六角國際提供）

連鎖餐飲集團六角國際（2732）為擴大集團營運動能，18日宣布攜手國泰世華銀行與91APP，創新推動Foodtech數位商業模式，董事長王耀輝表示，集團將朝「搶攻數位會員經濟」、「啟動電商新零售」與「智能店鋪全球化」3面向拚轉型，並導入全球市場，創造新的成長曲線。

六角主要以連鎖茶飲「日出茶太」布局全球展店，因事業版圖都在海外，所以沒有自外於新冠肺炎疫情造成的衝擊，王耀輝表示，六角自第二季開始已走出谷底黑暗期，但為強化集團競爭力並創造多元營收管道，六角仍決定推動數位商業模式，迎接後疫情時代來臨。

為搶「數位會員經濟」新商機，六角美食通APP會員可跨品牌跨門市消費累點外，更與國泰世華銀行合作新增電子票券預購轉贈與多元行動支付服務，提供消費者更便利的購物體驗。為增加銷售通路，六角宣布與新零售OMO服務商91APP合作，打造「六角雲美食通」線上購物平台，讓消費者在家也能擁有六角旗下品牌餐廳的美味。

而為朝「智能店鋪全球化」目標邁進，王耀輝表示，六角已在竹北為日出茶太開出全球第一家智能店鋪「iChatime」，並導入協同合作機器人和智能機器製造產品，透過智慧化科技設計，不只縮短製程時間、保留產品風味一致性，還能有效降低營運成本。

王耀輝表示，「iChatime」的單店建置成本雖較一般店鋪高出6至7萬美元，卻可以省下最多50% 人力和訓練成本，可兼顧維持產品品質一致性並降低人力成本，同時並可拉大與市場同業區隔，是六角打國際盃時很重要的競爭武器，並為海外市場創造新動能。王耀輝說，六角預計自2021年起就將，「iChatime」導入海外市場。

六角自2018年底推出「六角美食通」APP，在今年全面優化會員服務，除原有的電子錢包、會員消費點數外，另新增多元行動支付、電子票券預購轉贈以及訂閱制服務；同時，品牌推出專屬[email protected]會員機制，計畫今年將整合線上會員導入CDP數據平台，透過AI分析對會員行為標籤化，快速運用大數據分析以推動自動化行銷方案，掌握活化會員的精準行銷。

六角以OMO為概念融合線上線下，將門市、電商APP、網路、跨境整為一體，建造品牌電商平台「六角雲美食通」新餐飲營運模式，以「From Shop to Table讓家擁有餐廳的美味」為核心概念，讓消費者在實體門市的品牌體驗也能帶回家隨時享受美食，現在搜尋網站關鍵字及手機下載APP可立即體驗。

至於91APP則為國內新零售OMO及跨境電商的業界龍頭，融合線上線下串聯門市、APP、網路，六角與91APP強強聯手，以OMO新概念透過91APP系統建立「六角雲美食通」線上購物平台，購買六角旗下品牌商品更為快速便利。未來亦長期規畫跨境電商策略，把品牌和商品銷往海外。

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