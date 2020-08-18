為配合教育部推動「中小學數位學習深耕計畫」，仁愛國中以「躍動AI體感樂齡」為主題，結合人工智慧推動的STEAM主題跨域課程，AI平台大廠威盛電子（2388）亦參加該計畫執行及推廣，於今（18）日辦理跨縣市交流活動，活動中除充分分享《設計思維》的課程教材、帶領老師們實際體驗人工智慧如何啟發學生的想像力，並實際展示出學生以同理心做基礎，運用威盛Pixetto視覺感測器而設計出適合年老者且能同時增進運動動機的作品。

《設計思維》為21世紀教育新趨勢，仁愛國中為培養學生成為具備深度學習能力的數位公民，並落實12年國教素養導向的精神，結合生活提昇學生探究實作及跨領域能力、形塑校園新文化新精神運動，進而打造數位創新的典範城市。本次課程係透過跨域合作的方式，從培養孩子同理心開始，讓孩子體驗生活發現問題、來引發學生無限創意的思考模式，並嘗試解決與關心生活中年長者的運動問題。

本次活動感謝教育部、教育局長官、國立清華大學習科學與科技研究所及仁愛國中校長老師們等指導協辦。今天除課程實施經驗分享還有威盛Pixetto視覺感測器分享體驗，而攤位展示有威盛Pixetto視覺感測教材及學生實際創作作品體驗，以及相關教學資源下載分享。

其中。包括了AI智慧彩球遊戲，年長者可以透過顏色判別並拿取正確顏色的彩球投入框內，威盛Pixetto將可辨識所投擲的球色是否正確。這除了將可協助長者不斷運用腦部思考判別，同時鼓勵長者多運作簡單手部運動並得到成就感!

另外，仁愛國中楊老師也在現場做了威盛Pixetto產品介紹及實作體驗方式，與會的老師們都感受到AI教育可以輕易地跨入並且做多元化的應用，AI不再是個學習的門檻，AI與程式語言設計將是未來的趨勢，它也可以輕易學習發揮創意找到新應用。

活動中展出多項不同學習情境進行探究不同有趣應用，皆採用威盛電子所研發的威盛Pixetto視覺感測器。它不僅配置Full HD超高畫質鏡頭，更具備多種物件相關辨識功能如顏色、手寫數字、交通號誌等，透過威盛Pixetto鏡頭豐富的軟硬體功能，將成為孩子們探索AI的第一步，並幫助孩子們啟發邏輯能力，培養程式設計思維，再進一步發揮更多創造力。

對於現場許多新的應用展示及老師們熱烈的參與，威盛電子全球行銷副總Richard Brown表示， 我們非常樂見國中小AI自造教育的廣泛推動，也很開心今天所有來參加的老師們熱切回應，可預見未來在AI及程式設計的趨勢驅動下，將可以大力協助孩子們提早進入AI智慧自造學習及程式設計的領域，期許這樣的產官學合作，將使所有國中小學生教育快進入AI世界，適應未來AI世界的轉換，幫助學生快速進入職場新動力，強化整體國家國際競爭力。

(工商 )