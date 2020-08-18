柯朋宇在《追兇500天》中演出黃瀞怡（小薰）小男友，兩人在劇中見面不是親熱戲就是床戲，拍攝床戲時為了進入狀況，導演還特地清場，但沒想到拍完該場床戲卻惹得柯朋宇爆哭，「拍完直接躺在沙發上哭到想吐，不知道怎麼了無法停止」。小薰當時看見他哭到完全沒辦法走，隨即到身旁安慰，「我可以感受得到他對於當演員的企圖心很強的，排戲時他整個人已經在預熱了，但沒想到是情緒大爆發」。

柯朋宇表示，原設想床戲應該是愉悅的，但開拍前導演要他想像小薰將離開，要「邊哭邊做」，當時柯朋宇硬著頭皮答應，開拍後情緒完全收不回來，導演喊卡也沒用「我聽到小薰在旁邊鼓勵我，但我已沒有力氣回應，那種感覺太折磨，但身為演員又覺得太爽了」。他也透露拍攝床戲前與小薰沒有太多溝通，只有「演好、演滿、演到位」的共識。

柯朋宇透露在《追兇500天》 與小薰拍完親熱戲後爆哭到無法停止。（七十六号原子提供）

柯朋宇回憶，第一次與小薰碰面，內心像是「迷路的小白兔」，那時小薰主動與他說話，他緊張愣了5秒才回應，沒想到第二次見面就要拍親密戲，「那時我環抱她，要在她耳朵旁邊磨蹭」，他形容當時心情因太過緊張而失神，記不得自己是不是胡言亂語，為此他特別感謝小薰「好在都是小薰照顧幫忙緩和我的緊張，才能進入拍攝狀況」。

劇中柯朋宇穿花襯衫、講話浮誇、用花言巧語討女人歡心，還染上不良惡習。柯朋宇坦承私下是個生活無聊的「宅男」，連「夾娃娃店」都沒去過，得知要演出不同個性的角色相當興奮，「劇裡所發生都是我活到現在30年來，完全沒有看過的事情」，他認為該角色與他根本是兩個世界，好似可以完完整整地去參與一個不一樣的人生，在這樣想法下也讓演出更加投入。

(中時 )