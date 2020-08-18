庫爾德工人黨（PKK）表示，在上週成功於伊拉克庫德斯坦境內擊落了1架土耳其直升機，這是對土耳其殺害工人黨1名指揮官的報復。

噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，庫德坦人民國防軍（HPG）說，一架塞考斯基直升機在周日早晨的激戰中，遭受重創後墜毀，而另一架則勉強逃離該地區。

PKK在周一的聲明中說，戰鬥發生在扎格羅斯山(Zagros Mountains)，PKK部隊成功直接命中並擊落1架土耳其直升機....在第1架直升機被擊落的10分鐘後，再次擊傷另一架，之後它逃離了。

戰鬥發生在哈夫坦寧鎮(Haftanin )附近，此地距土耳其與伊拉克邊境約15公里。

土耳其或伊拉克官員沒有確認這一事件，不過靠近土耳其邊境的庫德市長證實，1架土耳其直升機在附近墜毀，至於第2架則無法確定，因為當地屬嚴重衝突地區。

PKK說，這次襲擊，是針對6月17日土耳其對伊拉克北部庫德斯坦發動的空中和地面進攻，造成許多PKK成員傷亡，其中包括一名指揮官。

由於土耳其是侵入伊拉克境內，所以伊拉克大使譴責了土耳其的行動，伊拉克兩次召見土耳其大使，以外交手段表示抗議。

(中時新聞網)