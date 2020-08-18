日前彰化縣衛生局對一名當時並無症狀的確診病例（案485）進行採檢，對此指揮中心表示，指揮官陳時中已經下令由政風單位調查為何衛生局會進行採檢。對此，有網友在臉書上PO出一張梗圖指出，同樣的「行為」，「在大陸叫隱匿疫情，在台灣就叫政風調查」，質疑衛福部是雙重標準。
中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例（案485），為一名自美返台的10多歲少年，但意外傳出他居家檢疫期間，沒症狀卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因，而彰化縣衛生局長葉彥伯則表示，尊重指揮中心、一切靜待調查。
對於指揮中心調查彰化縣衛生局，一名網友在臉書社團「反吱者聯盟」PO出一張諷刺圖片，並質疑指揮中心是否雙重標準，「在大陸，這個叫做隱匿疫情；在台灣，這個叫做政風調查，敬台式民主。」
其他網友則留言回應，「情況有利，就講法律；情況不利，就談道德、人性、感情；都講不通，就開始說程序正義了」、「不能解決問題，就解決發現問題的人」、「版主你誠實中啊」、「誠實中」。
(中時新聞網)
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