台灣風機鑄件龍頭永冠公司18日舉行台中廠動土典禮，未來預計年產8至10噸，將提供台灣風電產能需求，使台中港成為亞太風電供應基地。

興建離岸風電鑄造生產工廠18日於台中港舉辦動土儀式，包括台中市副市長令狐榮達、行政院副院長沈榮津、經濟部常務次長林全能、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠等均到場。

沈榮津指出，目前除了離岸風電鑄件廠動土外，天力離岸風電葉片製造工廠及西門子歌美颯機艙組裝廠也在興建中，政府希望利用離岸風電開發時，把離岸風電產業從海事工程、水下基礎到整個風機產業價值鏈，利用這個機會在台灣建構起來。

令狐榮達表示，永冠新廠不僅提供台灣風電產能需求，更使台中港成為亞太風電供應基地，為台中市離岸風電推動再邁前一大步。同時，台中港是個深水港，距離風場運程近、後線腹地充足，可作為推動離岸風機重件施工碼頭最佳基地，市府歡迎離岸風電廠商進駐。

經發局說明，陸域風場開發逐漸飽和，離岸風力發電成為未來發展重點，市府在推動風力發電政策上，陸域風機已運轉59座，總裝置容量逾131.2MW，預估可發電2.89億度，相當可供應7.8萬戶一年家庭用電，每年約可減少15.3萬公噸以上碳排量。

(中時 )