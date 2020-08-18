今年7月份開出威力彩史上最高頭獎31.2億，全台灣有2名得獎者，而網路上有卻謠傳台新銀行有10名員工集資包牌中了頭獎，但擁有彩券的員工卻不願意分錢，該事件鬧的沸沸揚揚；台北市有一對黃姓夫妻，2018年農曆過年期間，與4名友人集資9700元購買刮刮樂，幸運刮中頭獎300萬元，夫妻獨吞後的判決下場也出爐。

黃姓夫妻在2018年2月15日夕夜當晚，到友人家聚會後決定一起購買刮刮樂彩券，4名友人加上黃姓夫妻，6人湊出9700元，並由黃妻與另外一名友人到附近彩券行購買彩券，想不到合資買的刮刮樂真的中了300萬元，稅後領到240萬元獎金，但由於當時處過年期間，眾人約定彩券先由黃姓夫妻保管，等開工後再依照出資比例平分獎金。

但黃妻在2月23日上午9點半，自行到銀行兌獎，領出獎金240萬元，並存入自已帳戶，黃姓夫妻決定私吞獎金，也就是說其它4人照比例可分得121萬的獎金全數侵占，4人無法領到錢相當不滿，向警局報案並提告，黃姓夫妻被控侵占罪，檢察官提起公訴。

一審經法院審理，將黃姓夫妻判刑；兩人不滿上訴，二審高等法院審理時，夫妻坦承犯案，並決定給付4人136萬元，雙方達成和解。而夫妻倆被控的侵占罪成立，法院審酌2人將高額獎金私吞，藉此獲取高額不法所得，所為實難寬貸；但2人犯後坦承不諱，且與4人達成和解，因此黃男、黃妻分別被判刑6月、5月，均得易科罰金。其中黃男有酒駕前科，無法緩刑，妻子則獲得緩刑2年，全案定讞。

(中時新聞網)