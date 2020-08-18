由於近日四川普降暴雨，長江上游各支流河水暴漲，匯聚長江後推高洪峰。目前長江4號洪峰四川通過湖北向三峽推進，沿江部份水文站超出警戒線。而剛在四川形成的5號洪峰預計20日抵達三峽水庫，隨著長江支流幹流水位下漲，預計此洪峰將以每秒74000立方米的流量衝擊三峽水庫，這將是三峽水庫建成以來的最大入庫流量。

大陸水利部長江水利委員會水文局昨日正式發布長江2020年第5號洪水在上游形成。長江上游支流岷江、沱江、嘉陵江發生超警洪水，涪江發生超保洪水。預計，19日寸灘站洪峰水位將超過保證水位3~4米，三峽水庫最大入庫流量約在每秒70000立方米左右。

不過湖北《荊州日報》卻指出，隨著湖北長江支流的水位上升，當地防汛抗旱指揮部研判當前洪水形勢認為，目前長江4號洪峰正在過境，接踵而至的長江5號洪峰預計本月20日抵達三峽水庫，屆時將出現每秒74000立方米左右的入庫洪峰，為三峽水庫建庫以來最大入庫流量，防汛形勢十分嚴峻。

當地防汛部門要求，防汛工作要立足於防大汛、抗大災，警鐘長鳴，常備不懈，嚴防麻痹僥倖，打贏防汛抗災持久戰。

據四川省防汛抗旱指揮部18日消息，目前青衣江雅安城區段已出現100年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水，防汛形勢十分嚴峻。對位於四川下游的湖北省，防汛壓力更大。18日已有多處位水文站超過保障防線，部份超過警戒線。

據綜合研判，長江上游形成5號洪峰，在以每秒74000立方米入庫的同時，三峽水庫將以至少每秒44000立米出庫流量下泄，長江干支流水位因會繼續上漲，重點觀察的石首站將超過警戒。

防汛部門要求嚴格按照預案佈防，重點加強對長江幹支流和已出險點的巡查、防守。落實應急搶險隊伍、物資和技術力量，快速反應，確保迅速發現險情、成功控制險情、及時上報險情。

(中時新聞網)