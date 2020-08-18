全球最大主權財富基金、規模達1.15兆美元的挪威政府養老基金週二報告稱，今年上半年虧損1880億挪威克朗（約合212.7億美元），因新冠疫情導致其持有的股票和房地產資產價值下跌。

該基金副CEO特朗德-格蘭德（Trond Grande）表示：「儘管全球股市已從今年初的低檔出現明顯反彈，但是2019年新冠肺炎疫情大流行，仍然持續對全球金融市場構成風險。市場在第二季度恢復良好，但我們仍然看到相當大的不確定性。」

格蘭德今天在新聞記者會上說：「主要的癥結在於疫情，全球的疫情大流行，疫情至今似乎仍看不到任可以控制的方式。」

作為全球最大主權財富基金，挪威政府養老基金持有全球大約9200家公司的股份，占所有上市股票的1.5%。該基金還持有大量債券和房地產資產。

該基金上半年的投資組合整體回報率為負3.4%，其持有的股票資產下跌了6.8%，未上市房地產下跌1.6%，而隨著利率暴跌，其持有的固定收益資產的價值上升了5.1%。

(中時新聞網)