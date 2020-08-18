總獎金100萬台幣的2020 ThreeBond福興挑戰賽今天在高雄高爾夫俱樂部進行首回合，職業球員洪瑞誠打出低於標準桿兩桿的70桿，暫時領先群雄居首，並獲得今日最低桿獎金2萬元。

出身彰化球場的洪瑞誠這回合抓下4隻博蒂、吞下2個柏忌，賽後表示本日發揮平均，鐵桿與短推都不錯，18洞有14洞成功打上果嶺，雖然推桿花了30推，但短推都有把握，長推以第7洞的距離洞口約50呎一推進洞、抓下第一隻博蒂最佳。

洪瑞誠去年從台北市立大學畢業、今年7月退伍，目前在自家公司上班並在彰化明興練習場教球，工作、教球之餘也抽空練球，這是他今年首場挑戰賽，他說：「因為有在上班有固定收入，打起比賽心態比較輕鬆，得失心不會太重，反而打出好成績。」

2020 ThreeBond福興挑戰賽第一回合王瑋軒71桿並列第二。（大會提供）

ThreeBond 挑戰巡迴賽至今總獎金排名暫居第一的職業選手王偉軒，以71桿佔並列第2，僅落後洪瑞誠1桿，他認為今天開球不大理想，有6個洞沒成功打上球道，明天決賽爭冠要特別注意開球，提高上球道成功率，因為若開球打進長草，就很難成功打上果嶺或落在較佳的位置，就不容易進帳博蒂。

這場比賽是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽八站賽事的第6站比賽，大會也提供如一桿進洞獎、最多博蒂獎等特別獎項，鼓勵選手拚出佳績。

(中時 )