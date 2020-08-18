股票上市的連鎖健身事業柏文健康事業股份有限公司(8462)， 針對成吉思汗健身館創辦人陳之漢(館長)妨害柏文旗下司「健身工廠」品牌商譽，及董事長陳尚義、總經理陳尚文之名譽情事，發聲明稿表示，將以4個訴訟案件控告陳之漢(館長)公然侮辱、加重誹謗罪行，並一併向陳之漢(館長)求償新臺幣3,300萬元。

柏文健康事業強調，公司秉持「專業、正面、熱誠」經營文化，相信可以憑藉誠信與勇氣，尋求法院公平裁決，返還「健身工廠」及經營團隊之名譽。柏文健康事業亦深切希望同業，共同良性競爭、善盡社會責任。

柏文聲明稿中亦指出，公司經營團隊決議，在此後疫情時代，將日後法院判決之本案賠償金，全部捐助臺灣基層校園運動選手，扶持基層校園運動選手可以快樂學習、成長，詳細捐助資訊將定期於企業官網公布；另外企業並希望對社會網路言論尺度日益失控的亂象，邀請產官學界專家研擬對策及方案、共同為臺灣的健康社會而努力。

柏文健康事業的聲明稿如附：

一、柏文健康事業股份有限公司為全國首家股票上市公開發行的運動健身企業，深信真正的「健康」是國人身體、心靈及社會功能有健全之發展，於95年訂定「強身為強國之根基」營業方針，著手投入打造國人優良健身環境事業。旗下品牌「健身工廠」目前於全臺已有48個據點，20萬會員，預計5年後將於全臺擴展為80個據點的健康企業。

二、陳之漢(館長)同為健身產業負責人，於108年10月17日利用(YouTube-館長成吉思汗)影音網站直播，惡意指摘本公司「健身工廠」擬以「兩倍租金」搶租臺中場館，種種不實言論嚴重毀謗企業與品牌聲譽，貶損柏文健康事業董事長陳尚義、總經理陳尚文之人格尊嚴。我們對此種無法尊重自我、尊重他人、無法自我行為控制的同業個人行為，深感遺憾!

三、基於陳之漢(館長)於108年10月17日至109年2月18日間，九度透過網路直播方式，持續、重複、惡意編造故事妨害本公司商譽，造成本公司股東、員工、會員、社會大眾、乃至主管機關之誤解，柏文健康事業決定以四個訴訟案件，控告陳之漢(館長)公然侮辱、加重誹謗罪行，並一併向陳之漢(館長)求償新臺幣3,300萬元。

四、本公司已委任展信法律事務所的楊譜諺律師，向臺灣橋頭地方法院刑事庭提告。109年8月18日(本日)法院已傳訊我方房屋仲介，證明「健身工廠不曾有出價二倍」以及「搶租」的行為，陳之漢(館長)所傳訊的證人亦未曾親耳聽聞「健身工廠有出價二倍」。顯見陳之漢(館長)在未有具體的事實根據、且無合理查證，所做的種種攻擊性言論實屬不當。

五、本公司秉持「專業、正面、熱誠」經營文化，相信可以憑藉誠信與勇氣，尋求法院公平裁決，返還「健身工廠」及經營團隊之名譽。柏文健康事業亦深切希望同業，共同良性競爭、善盡社會責任。本公司經營團隊決議，在此後疫情時代，將日後法院判決之本案賠償金，全部捐助臺灣基層校園運動選手，扶持基層校園運動選手可以快樂學習、成長，詳細捐助資訊將定期於企業官網公布；另外企業並希望對社會網路言論尺度日益失控的亂象，邀請產官學界專家研擬對策及方案、共同為臺灣的健康社會而努力!

代理人：展信法律事務所 楊譜諺律師電話：(07)5500-488

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