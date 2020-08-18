羅小白雙喜臨門，甫於今年大婚的她，於今（18日）推出睽違4年個人最新單曲〈時間是最理直氣壯的反叛〉，這首歌由許書豪為她量身定做，他找來莊鵑瑛（小球）作詞、自己親自作曲、並擔任製作人，讓羅小白非常感動！羅小白說：「這首歌也要獻給一直在我身邊愛我、支持我的家人和粉絲，希望未來我們一起過得更精彩。」至於最愛她的老公呢？羅小白一聽就笑到眼睛瞇成彎月，甜讚：「謝謝某人每分每秒都長伴左右。」

羅小白透露，一開始單曲卡關，雖然收到不少歌，但老闆都覺得不夠合適，直到有天在公司遇到許書豪，他關心詢問羅小白的新歌進度，也順口問她喜歡的什麼樣的歌曲，沒想到不久後在公司遇到時，「書豪突然拿出電腦跟我說他做好了，而且連歌詞都寫好了，當下聽完這首歌，我真心只有感動。」而且，「書豪知道我很喜歡小球的作品，沒想到他就請了小球來填詞！對我來說，這真的是很完美的一首歌。」對此，許書豪表示，當時發現小球也有街頭藝人的經驗，認為經驗相似，寫的詞會更為深刻。

有趣的是，在配唱時，羅小白回憶本來製作人許書豪發她去對Key，沒想到當她踏出錄音室時，整首歌居然已錄完！「我想說怎麼會這樣子，有種被騙的感覺！」原來這是許書豪一手策劃，知道羅小白久未錄音，難免緊張，他想幫助她用最自然的狀態表現，因此故意說是對Key，讓她得以放鬆錄音，表現出最佳狀態，許書豪還讚美她詮釋到位，表示：「感覺對了就停不下來！」讓羅小白當下感動到眼淚居然滴下來！羅小白對新歌寄予厚望，製作人許書豪非常有耐心，每個細節都慢慢跟她耗、讓她逐漸自在，以琢磨出最佳成果。羅小白回憶，有個地方咬字和情緒一直被磨，光這句就錄了近1小時，羅小白特別感謝許書豪的耐心，還讚他是「嚴師出高徒」，讓全場哈哈大笑！

羅小白在〈時間是最理直氣壯的反叛〉MV裡，扮演粉絲，藉以用音樂錄影帶呈現出自己與街頭的故事！MV中她走往信義香堤廣場，從追夢小女孩出街追星，再圓夢成為街頭藝人，用影像感謝成長路上一路的愛與支持，也勉勵在街頭上認識的朋友，當天棚外拍攝時，羅小白化身小粉絲，到處拍攝街頭藝人們的表演，沒想到瞬間就被熱情的粉絲認出，意外成為拍照見面會，讓她自己也超級開心，感謝大家並沒有忘了她，「接下來我會督促自己更努力，請大家拭目以待喔！」

羅小白在〈時間是最理直氣壯的反叛〉MV裡，扮演粉絲。上行娛樂提供

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