北市民權西路捷運站今下午6點半，發生年約30歲女子步走車廂時，突然昏倒抽搐，其他民眾見狀，立刻通知消防人員到場急救。

晚間6點半左右，穿著短褲的婦人突然昏倒，倒在第一月台上，當時正值下班時間，許多民眾正要趕路回家，見婦人倒地意識不清，4名熱心民眾上前關心並協助報案，直到救護人員到場。

熱心民眾，用隨身包包將女子的頭部墊高，並輕拍女子的背部，試圖緩解女子的不適。警消到場後立即女子送往馬偕醫院。

(中時 )