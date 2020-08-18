民權西路捷運站婦人倒地抽搐 意識不清送醫 20:212020/08/18 中時 李文正 、實習高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民權西路捷運站第一月台，晚間6點半發生民眾倒地抽蓄，警消到場立即送醫。（實習記者高珮琦攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市民權西路捷運站今下午6點半，發生年約30歲女子步走車廂時，突然昏倒抽搐，其他民眾見狀，立刻通知消防人員到場急救。 晚間6點半左右，穿著短褲的婦人突然昏倒，倒在第一月台上，當時正值下班時間，許多民眾正要趕路回家，見婦人倒地意識不清，4名熱心民眾上前關心並協助報案，直到救護人員到場。 熱心民眾，用隨身包包將女子的頭部墊高，並輕拍女子的背部，試圖緩解女子的不適。警消到場後立即女子送往馬偕醫院。 (中時 ) #女子 #民眾 #婦人 #人員 #突然 也許您會感興趣 推薦閱讀 吸毒逆子疑毒癮發作持藍波刀殺母 母子雙送醫 12:262020/08/18 社會 新莊永樂街死亡火警 尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤 14:502020/08/17 社會 三芝水泥車翻覆 駕駛有意識下秒卻失去生命跡象 12:232020/08/18 社會 口渴不是唯一指標 身體缺水4大警訊恐傷腦 14:002020/08/17 生活 收拾獵槍不慎擊中自己 男子胸口卡彈送醫急救 22:352020/08/17 社會 基隆輕軌怎麼走 林右昌稱連結民生汐止線或採中運量 18:152020/08/18 生活 80歲屏東婦遊淡水天元宮走失 警消合作助團圓 18:182020/08/17 社會 北捷如廁臨時票 獨漏環狀線 04:102020/08/17 地方新聞 筏子東街 樹長到馬路來 車禍頻傳 18:422020/08/18 寶島 台中捷運命名引起地方各界爭議 市政會議通過18站名 19:162020/08/18 生活 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 直擊偷拍》6旬男007魂上身 潛入私娼偷拍巨乳賣春妹 慘遭住戶揭穿恐嚇「包軌」 - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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