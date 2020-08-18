安心亞推出新專輯《愛得起》唱出女生的自信與美麗，她在POP Radio《依同開MIC辣!》節目中澄清，自己並不像納豆所說「一個禮拜就能被把到」，「要一個禮拜能把到我實在太扯！至少要一個月吧！」結果反遭主持人李明依吐槽「也沒有很久嘛」！

李明依認為身高與外型俱佳的安心亞，常造成身旁存在很多追求者的印象，惹得目前處於感情空窗的安心亞忍不住大喊「趕快打電話給我！」單身４年的安心亞坦言雖然曾有曖昧對象，但重感覺的她在與對方相處後常常又恢復理智。安心亞表示喜歡穩重的男生，但卻遭李明依、蔣同慶打槍「那個帥得會穩重」，安心亞接著說，希望個性成熟，「不要太像『屁孩』」；安心亞也不在意對方身高「比我矮但有其他過人之處」，語出驚人的她再次讓主持人笑倒，進一步追問才知道，安心亞其實重視的是對象的內涵與才華。

從女丑到女神，安心亞為了演藝工作也下足功課，新專輯除了舞蹈向國際級編舞老師取經，她曾經揣摩過越南新娘，也希望挑戰其他社會低層的角色，但李明依卻認為安心亞身上集滿各種優越，而且高個子很難成為配角，讓安心亞只好改口「不然我演俠女吧」。

安心亞的新專輯除了一首慢歌外，其他都是舞曲，除了同名主打歌《愛得起》，她最喜歡《活過來》，因為在詮釋歌曲時嘗試新唱法，「像喝醉一樣有點ㄎㄧㄤ」。對舞曲編曲很有想法的安心亞表示目前正在嘗試創作，但仍不能滿足自己的標準，李明依則鼓勵她要對自己更有自信。

安心亞（中）上李明依主持的POP Radio《依同開MIC辣!》節目。POP Radio提供

安心亞上李明依主持的POP Radio《依同開MIC辣!》節目。POP Radio提供

(中時 )