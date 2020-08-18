1名人妻在《靠北老公》上無奈PO文表示，老公都喜歡在進行床戰前大費周章一番，但真的來時，卻只有短短1分鐘，令人妻相當傻眼。(取自臉書靠北老公)

1名人妻在《靠北老公》上無奈PO文表示，自己每次性致來時，都非常大費周章要求自己開冷氣和換裝，待人妻一切都準備妥當後，老公竟然只維持1分鐘就結束床事，讓人妻整個徹底傻眼，老公堅持開冷氣和換裝是心酸的嗎？

這名女網友在臉書《靠北老公》上PO表示，日前老公突然性慾大發，想和自己進行床戰，但老公事前還非常搞剛要求她要換裝，並且將房間冷氣打開，正當人妻以為可以享受呼天喊地的幸福高潮時，老公在短短1分鐘後就馬上結束，人妻徹底傻眼，還相當無奈的表示：「冷氣都還沒涼，是開來哈囉的嗎？」。

網友紛紛回應1分鐘的原因，「台上1分鐘 台下10年功」、「可能他當兵的時候班長也都只給他一分鐘換裝」、「你老公很勤儉哦、ㄧ分鐘就可以關冷氣了、省電達人」、「台上一分鐘 早睡見周公」、「1分鐘不容易耶」；有網友也表示自己都有超過1分鐘，「我都還有三分鐘，那個一分鐘真的是在哈囉」。

也有理性的網友建議去看醫生，冷氣還沒冷就完工了，也太慘了吧！是該看一下醫生了」；有些網友則提供了些方法，「下次要針對服裝，扮演一下多爭取一分鐘」、「是你太慢吞吞了，藥效過了」、「是前戲10分鐘，結束1分鐘」、「做完休息一下，再戰一回合」、「妹妹！ 找我聊聊，我47了，一樣要硬就硬」、「開工前先把泡麵泡下去，完事剛好可以吃了」。

(中時新聞網)