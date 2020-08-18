美國聯準會前主席葛林斯潘周一(17日)發文稱，美國應對新冠肺炎疫情失敗，可能破壞其經濟復甦，並使美國在爭奪全球霸權的長期鬥爭中處於競爭的劣勢。他表示：「美國未能有效地限制新型冠狀病毒的傳播，使它的經濟復甦之路更加『惡化』，並為大陸成為世界主要超級大國打開了大門。」

葛林斯潘於Advisors Capital Management撰寫的文章中表示，美國有時看起來已迷失方向，疫情危機對美國在全球的主導地位構成了真正的威脅。反觀大陸在擴展經濟方面持續取得成功，包括率先在疫情中復甦過來。

他說：「病毒在美國的重新流行威脅著我們的經濟復甦。」 「隨著世界上兩個最大經濟體之間政治緊張局勢的加劇，由此產生的平衡力量仍不明確，但日益受到人們的關注。」

葛林斯潘說，美國未能有效應對新冠肺炎危機爆發，只會削弱其競爭地位。疫情在美國的死灰復燃可能阻礙經濟復原。

美國在創造未來所有行業中都處於領先地位，例如人工智慧、機械人技術、無人駕駛汽車及金融業。儘管美國存在民粹主義問題，但其擁有相對穩定的政治制度。

他認為，美國需要找到解決阻礙增長的問題的政治意願，包括政府在福利項目上的支出失控，並檢討相關的法規。

(中時新聞網)