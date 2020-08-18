美軍報告：北韓或有60枚核彈 每年可製6枚 20:372020/08/18 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍報告指出，北韓可能擁有60枚核彈。（資料照／路透社、朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓媒引述美軍報告內容指出，北韓可能擁有多達60枚核彈，以確保金氏家族政權的生存，而化學武器存量高達5000噸，數量是全球第3多。 韓聯社引述美國陸軍上月發表的報告，指美方推測北韓核彈數量介乎20枚至60枚，並有能力每年生產6枚核彈。報告指出，北韓認為威脅動用核武，能阻止其他國家企圖推翻金氏政權，避免重蹈利比亞前領袖格達費的覆轍。 報告估計北韓擁有約20款化學武器，並很大機會使用配備化學武器的炮彈。此外，北韓亦研究生物武器，甚至有意把炭疽及天花武器化後搭載在飛彈上。 (中時 ) #北韓 #報告 #核彈 #60 #化學武器 也許您會感興趣 推薦閱讀 盼台美速簽BTA 蔡英文：雙方可發揮貿易互補性 16:382020/08/18 政治 只喝母乳長不高 長庚研究發現會缺2大營養素 12:352020/08/18 生活 網美IG必拍「炫耀系甜品」網友熱議台北十大楊枝甘露喝起來 10:172020/08/18 旅遊 看屋筆記：中壢區威均天翔(個案＋價格分析) 11:322020/08/18 建案開箱-桃園 美國半導體業協會發聲：升級華為限制令 將帶給產業嚴重破壞 18:382020/08/18 財經 看屋筆記：新店區三晟璞御(個案＋價格分析) 09:452020/08/18 建案開箱-新北 專家籲入境5天後2採 補旅館不足 04:102020/08/18 生活新聞 看屋筆記： 土城區長群享享CITY (個案＋價格分析) 16:392020/08/18 建案開箱-新北 社科院：大陸或現1.3億噸糧食缺口 16:452020/08/17 財經 林濁水批馬煽動大陸動武 預測恐有這後果 17:012020/08/18 政治 國際熱門新聞 安倍健康成疑 盛傳24日辭職 暫定麻生接任首相 - 國際 影》川普猛虧紐西蘭疫情大爆增 紐總理酸爆：比不上美國每天上萬例 - 國際 2020美大選》川普：若選輸一定是大選被操控 連任後還要再幹4年 - 國際 美軍報告：北韓或有60枚核彈 每年可製6枚 - 國際 川普：這「四國領袖」是世界級棋手 指拜登搞不定 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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