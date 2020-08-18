韓媒引述美軍報告內容指出，北韓可能擁有多達60枚核彈，以確保金氏家族政權的生存，而化學武器存量高達5000噸，數量是全球第3多。

韓聯社引述美國陸軍上月發表的報告，指美方推測北韓核彈數量介乎20枚至60枚，並有能力每年生產6枚核彈。報告指出，北韓認為威脅動用核武，能阻止其他國家企圖推翻金氏政權，避免重蹈利比亞前領袖格達費的覆轍。

報告估計北韓擁有約20款化學武器，並很大機會使用配備化學武器的炮彈。此外，北韓亦研究生物武器，甚至有意把炭疽及天花武器化後搭載在飛彈上。

(中時 )