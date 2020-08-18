苗栗縣政府整修公教福利中心舊建築，打造成為苗栗縣勞工團體聯合辦公室，將提升本縣勞工教育辦訓水平。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府整修公教福利中心舊建築，打造成為苗栗縣勞工團體聯合辦公室，將提升本縣勞工教育辦訓水平。（何冠嫻攝）

苗栗縣的勞工團體無固定場所辦理勞工教育訓練課程，苗栗縣長徐耀昌指示縣府勞動及青年發展處盤點縣內閒置空間，將位在市中心且鄰近苗栗火車站的公教福利中心，翻修成多功能聯合辦公室，作為勞工團體的辦公、調解以及職訓教室。

18日徐耀昌與立委徐志榮夫人王慧珍、議長鍾東錦等人，為苗栗縣勞工團體聯合辦公室空間整修工程開工祈福。徐耀昌表示，勞工團體每年規畫各項勞工教育訓練課程，提升勞工知識、技能及態度，累積勞工個人實力，但因會址多次搬遷、無固定會所，需四處漂泊接洽民間場所或餐廳會議室使用，影響教育訓練品質，因此利用公教福利中心舊建築，打造成為勞工團體聯合辦公室，提供勞工團體舒適的辦公辦訓空間。

勞青處長彭德俊指出，公教福利中心為1977年建造完成，屋齡40年出現漏水、壁癌等問題，將以總經費2100萬元翻修，工程將分為兩期，第一期將廁所修建為親子及無障礙廁所，更新所有老舊門窗，並作屋頂防水、外牆壁面防水塗佈等工程。第二期將裝修1、2樓隔間、耐震補強擴柱、增設哺乳室及茶水間、無障礙電梯1座、更新老舊電線照明、消防設備，並將美化老舊洗石子牆面與正面外牆。

彭德俊指出，空間規畫1樓為辦公室、調解室，2樓為職訓教室，辦公空間寬敞，將有苗栗縣總工會、苗栗縣產業總工會、苗栗縣職業總工會、苗栗縣勞資關係協會及苗栗縣政府勞工志願服務隊進駐，期許提升勞工教育辦訓水平與勞工福祉。

(中時 )