文化總會副祕書李厚慶遭疑未利益迴避，讓妻子所屬的三立電視獲得標案，本月6日已遭工程會移離「政府採購評選委員會專家學者建議名單資料庫」，工程會明(19)日將開會討論相關事宜，據悉，由於李厚慶未利益迴避「事證明確」，將遭到工程會自評委資料庫「除名」。

李厚慶曾是蘇揆舊屬，被問到工程會是否會有顧慮，工程會主委吳澤成說，「不會有這樣的考量，該怎麼辦就怎麼辦」，李厚慶若被除名後，「應該不會有人再推薦他擔任專家學者了」。

由於依規定，機關遴「選評選委」員可從「資料庫」或「自行於資料庫外」挑選與採購標的及評選項目有關專長的「專家學者」，再簽報機關首長或其授權人員核定，因此李厚慶先前雖被移離資料庫，但仍有機會擔任評委。

工程會官員表示，李在被除名後，若個別機關認李有足夠專長，可就採購標案協助機關辦理評選，而執意要遴聘李，政府並未明文禁止。工程會主委吳澤成日前則訴諸道德層面，說依照目前的情況來看，其他機關「相信不敢了」。

工程會官員表示，不管是移離資料庫或除名，最後的效果就是機關要從資料庫遴選時，將看不到李厚慶的名字，而除名後，未來若有機關想推薦李厚慶時，工程會也會就李過去發生的事實加以說明。

官員表示，依照工程會「採購評選委員會審議規則」14條規定，委員會委員本人或其配偶與受評選的廠商或其負責人間「現有或3年內」曾有僱傭、委任或代理關係，應即辭職或予以解聘。因李厚慶的配偶任職於三立，三立又去參與投標，「明確違反規定」。官員說，由於李厚慶未迴避的事證明確，工程會明天開會將會把李厚慶除名。

不過，依工程會「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」規定，李厚慶仍有救濟機會，李若認為審議小組的審議結果與事實不符，得向審議小組提出說明，申請再審議。

(中時 )