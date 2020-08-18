新台幣兌美元匯率維持強勢，美元保單「翻身」。金管會18日公布，到今年6月底美元投資型保單新契約保費18.21億美元，已從前5月衰退6％，到6月一舉轉為成長0.05％，美元傳統型保單上半年銷售61.54億美元，也從衰退11％，縮小為衰退0.28％，7月有機會可以轉為正成長。

同時6月美元傳統型單月銷售14.71億美元，比2019年6月成長61％以上，亦是金管會統計以來的單月新高，壽險業表示，6月許多停售效應的保費遞延到7月，且下半年以美元保單最具競爭力，估計7月美元傳統型保單的買氣可能更進一步成長。

今年因為保單降息，目標到期基金投資型保單無法推出，再加上3月開始因為新冠肺炎疫情衝擊，資本市場波動，各國陸續降息，壽險業者控管保單銷售力道，外幣保單前5月新契約保費衰退21％，但到6月因為美元保單買氣回升，衰退幅度縮小到14％。

據保險局統計，去年上半年外幣保單新契約保費約新台幣2,871億元，今年上半年則只有2,462億元，其中美元保單就約新台幣2,393億元，占外幣保單的97％，仍是外幣保單的主流商品，上半年美元保單比去年同期只小衰0.2％。

過去因為澳幣利率高，銷售不錯的澳幣保單，今年上半年只賣了3.08億澳元，衰退50％，衰退最多的是人民幣保單，上半年銷售6.78億人民幣，比去年同期衰退80％，主要是人民幣投資型保單去年有目標到期型基金款熱銷，今年則因保險局新規定要求一定的債券信評，沒有任何一家壽險公司推出，所以人民幣投資型保單上半年銷售5.24億人民幣，衰退84％。

反觀美元保單，因為美元利變壽險在保單利率、宣告利率上都比新台幣保單高，上半年銷售61.54億美元，即約1,850億元，投資型約有18.21億美元，占所有新契約保費50％以上，估計下半年占比會更高。

(工商 )