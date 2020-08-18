康友-KY（6452）18日因未繳第二季財報而遭證交所停止交易，檢調介入調查，由於董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭到通緝，下市命運機率很大，市場直呼簡直是「樂陞」案翻版，黃文烈操弄資本市場，康友-KY將寫下短命的上市公司紀錄，共有1.1萬股民欲哭無淚，10萬張股票變壁紙，還有高達4,393張融資，約融資補擔保品4.4億元的缺口。

康友-KY在2015年3月25日掛牌上市，承銷商為群益金鼎證券，但已經過了兩年保薦期，目前與群益金鼎無關。

事實上，康友在這一次出事前在2018年已有警訊，投資人是有能力避開的。

康友-KY股價曾經在2018年10月19日拉到538元，但因財報有疑慮及董事長偷賣股票而重挫，因質設斷頭的連鎖效應，跌停14根，既使今年台股已經突破萬三，但康友股價仍在年線以下，趨勢走空，直到黃文烈失聯，未交第二季財報，康友在18日停止交易，17日收盤價為56.6元，若從高點起算跌了近九成。

康友共有1.1萬位股民，股票有10萬張，將隨著下市變成一場空，投資人血本無歸，使用信用交易的投資人還有高達4,393張融資，雖遭斷頭但仍賣不掉，將近4.4億元資金需補現金轉為現股或繳交擔保品，手上握有康友融資持股的投資人已經遭到券商要求補現金，將持股轉為現股，投資人已成立「康友-KY投資人自救會」，投保中心也密切關注中。

康友一案與樂陞一樣，停止交易後，將直接下市，康友將成為台股史上成為最短命的上市公司。

(工商 )