北屯區已成為台中房市推案熱區，尤其是充滿休閒氣息的廍子區段，吸引包括總太、大城、藏富等建商搶進推案。其中，在北屯區連續推出8個別墅案的藏富建設，在累積許多忠實客戶群之後，第9號作品「藏富滿滿」預售新案、也是第一個大樓案，潛銷期間吸引軍公教、雙薪家庭預約購屋，目前已順銷三成，今（18）日正式開案。

藏富建設新案「藏富滿滿」，基地位置位於北屯區太和路一段、太順五街口，規劃符合小家庭需求的29-31坪、2至3房產品，總戶數63戶（含1戶店面），總銷5.3億元。

藏富建設董事長鐘祖輝表示，一般2房產品坪數都在20-25坪左右，屬於小2房，但是，「藏富滿滿」卻將2房極大化、坪數設定在29坪，戶戶擁有雙衛浴，一層六戶雙電梯，強調室內無虛坪，衛浴開窗敞亮通風，就是要讓首購族住得寬敞舒適。

鐘祖輝進一步表示，藏富建設以營造起家，投入營造業長達28年，因此很重視營造的施工細節與品質，提供舒適居住空間。隨著土地與原物料成本持續高漲，考量年輕人的購屋預算，因此以2字頭搶進太原路綠園道，「用豪宅的設計規劃，無論建築外觀與建材都很講究，但價格卻很親民」，總價含車位在800-950萬元以內，讓年輕人負擔得起，還能享受良好居住環境與便利生活圈。

「藏富滿滿」也是藏富建設二代、鐘子淵的代表作。他說，該案公設有多功能廚藝室、遊戲間、空中花園，另配備德國木地板、TOTO衛浴等；該案更強打英國STUDOR防疫系統，平衡正負壓讓蚊蟲、穢氣避免於排水管道亂竄，更有效阻絕病毒於住戶間垂直感染的可能，提升社區衛生安全；頂樓戶採取中空樓板，強化隔音與隔熱。

北屯區廍子區段近幾年在74號快速道路、台鐵太原站陸續到位後，更有廍子幼兒園、廍子國小、磊川實驗學校、東山中學等公私立名校聚集，吸引越來越多首購族移居此地購屋，享受公園綠帶、水岸生態、太原夜市的悠閒樂活，這也是廍子區段近幾年人口暴增的主因。

(工商 )