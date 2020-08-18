譚松韻、宋威龍領銜主演，張新成特別出演的青春成長戲劇《以家人之名》口碑爆棚，一家五口沒有血緣因愛成為一家人，遭網友笑稱是多元成家，戲中宋威龍為照顧生病的母親暫時離開，事隔多日後回到家，譚松韵從二樓狂奔下樓以「無尾熊抱」攬住宋威龍，宋威龍霸氣單手擁著譚松韻回家，甜味爆炸。幕後花絮中，譚松韻來回跑超過10次，還得奮力跳上23公分身高差的宋威龍身上，安慰自己笑說：「減肥了！」而宋威龍也「用力」攬住譚松韻，虧宋威龍勒太緊，宋威龍害羞語無倫次狂喊熱。

譚松韻、宋威龍互動逗趣又不失甜味，戲中不愛讀書的譚松韻偷懶被發現，宋威龍直接從她頭打下去，檢查考卷回答錯誤時，再打好幾下，譚松韻大吼：「跟你說了不要打我腦袋，打傻了你娶我呀」宋威龍實力撩妹回：「我娶妳」，譚松韻少女心噴發，害羞地趕緊假裝寫考卷，網友們笑說：「這哥太能撩，全程姨母笑。」

譚松韻飾演李尖尖，活潑可愛的性格相當討喜。（愛奇藝台灣站提供）

不只一位哥哥寵妹，譚松韻、宋威龍、張新成三人上天台看流星雨，小公主譚松韻頭枕宋威龍大腿，腳跨張新成腿上，戲外當張新成與譚松韻歡樂唱起F4歌曲〈流星雨〉，只見宋威龍一臉矇，張新成笑虧：「這不是你的年代，畢竟你是大哥，比我們老。」因宋威龍以最小的年紀演出三人間的大哥，不少網友看見花絮驚訝宋威龍竟沒聽過〈流星雨〉。

譚松韻是一家五口中的老么，她愛吃甜食，宋威龍為了怕看醫生的妹妹選擇當牙醫，而張新成直接學習做甜點，高分寵妹，網友們紛喊：「我也想有這種哥哥！」張新成出國留學多年，返鄉準備給譚松韻驚喜，想像以前一樣捏捏她，沒想到卻兩手一伸，直接捏上她胸部！倆人嚇瘋，譚松韻直接報警，委屈訴被「biubiu捏了胸」，張新成解釋「以為那是肚子」，笑破大家的肚皮。《以家人之名》每日24點愛奇藝台灣站熱播。

時隔九年三兄妹再次相聚。（愛奇藝台灣站提供）

譚松韻報警抓嫌犯，張新成怕被認出。（愛奇藝台灣站提供）

張新成誤抓譚松韻胸部，尷尬警局相認。（愛奇藝台灣站提供）

張新成演技備受好評 賺走眾多網友熱淚。（愛奇藝台灣站提供）

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