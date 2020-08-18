欠繳1.8萬罰單，基隆市民陳青旭兩百多萬的祖厝，竟遭執行署拍賣135萬！台灣還有多少陳青旭們？聯合國NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會等23個公民人權團體明（19）日下午在凱道發起緊急人道聲援，揭發台灣暗黑地圖，呼籲政府建立有效的救援制度、立刻停止法拍祖厝。

由聯合國NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會等23個公民人權團體指出，欠繳1.8萬罰單，基隆市民陳青旭兩百多萬的祖厝，竟遭執行署拍賣135萬！台灣還有多少陳青旭們？

另外，監察院列為台灣人權重大指標案件的太極門案，24年來陷入行政救濟的無效輪迴，沒有欠稅卻被違法強行拍賣，形同強盜強搶民產，殘害人民，也陷國家於不義，人權倒退嚕，民主法治國家所恥笑？

公民人權團體表示，獎金是台灣法稅沉痾之一，救濟制度嚴重失靈，人民含冤難獲平反，學者專家極力呼籲取消獎金制度，杜絕少數不肖官員綁架整個政府。

台灣青少年發起全球性人道救援活動，以「1219全球發聲 即刻救援行動」，透過IG、FB、TWITTER、LINE全球大串聯。主張我的國家我做主，要求政府有錯必改！希望全民覺醒，帶動改革的力量。許多專家學者也紛紛聲援。

公民人權團體將揭發台灣遭受迫害的嚴重程度，拚出台灣暗黑地圖，不肖官員搶績效、貪獎金惡行惡狀，以及台灣救濟制度嚴重失靈，急需要改革的地方。

他們也呼籲，立刻停止違法拍賣、要求執政團隊落實除錯機制以及要求政府建立有效的救援制度。

2020年8月19(三)下午14:30 - 21:30，青少年在凱達格蘭大道發起「1219全球發聲即刻救援行動」，有受害者控訴紀錄影片以及家學者開講與建言。

主辦單位：聯合國NGO世界公民總會、聯合國NGO世界公民總會(台灣)、太極門氣功養生學會、台灣財經刑法研究學會、中正大學財經法律研究中心、真理大學法律系所刑事法研究中心、台灣陪審團協會、平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟、良心時代運動、台灣納稅人聯盟、稅改青年陣線、中國中醫藥文化協會、中華民國行政顧問總會、中華武術總會、台北市國術會、中華氣功協會、台北市體育總會國術協會、中華道教總會、台北市道教會、WPN世界民報、GPDN Global People Daily News、正大出版社。

(中時新聞網)