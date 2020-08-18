桃園市政府去年編列逾2.5億元讓各公所維護修繕全市587座公園，但議員黃敬平卻發現，1年報修陳情的案件數高達3274件，甚至在平鎮發生燈具故障，公所卻沒錢修繕的情況，最後還要工務局「神救援」拿舊燈替代，部分公園也未依規定自主安檢，「孩子受傷誰負責？」

民政局指出，審計處雖點名公園管理疏失是民政局督導不周，但公園管理已移轉至養工處，養工處也說有負責督導公所修繕，強調衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」要求遊戲場都要經第三方檢驗，有3年輔導期，但全國僅4家機構，檢驗能量不足，會以1年完成1／3、努力在2023年1月前達標，目前313座公園附設兒童遊戲場已全面完成公共意外責任險投保。

黃敬平說，根據審計處決算報告，13區公所共轄管587座公園，其中313座公園附設兒童遊戲場設施，但截至去年底只有129座有投保公共意外責任險，且各公所未依規定每月1次自主檢查，「優等生」桃園、中壢和平鎮每季辦1次，八德、蘆竹每年辦1次，其它公所僅有零星公園、甚至根本沒依規定檢查。

「公所是沒錢嗎？燈座還需要別人施捨？」黃敬平以日前平鎮廣仁里公園燈具故障為例，公所兩手一攤稱無法修繕，還要出動工務局，把日前全面汰換LED路燈淘汰下來的舊式路燈提供給公所，要求市府應督導公所加強公園巡視修補作業。

(中時 )