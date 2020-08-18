第二次全國羽球排名賽今天在台北體育館7樓火熱開打，混雙項目的亮點之一，由男雙世界排名第7的雙打好手李洋，與妹妹李芷蓁搭配出賽，首戰面對合庫羽球隊蘇柏瑋／楊宜薰，兩局皆以21比13拿下，下午的賽程也以局數2比0獲勝，成功晉級下一階段資格賽。

李芷蓁上次與哥哥搭擋是7年前自己還在念高中的時候，再度與哥哥攜手出賽，她坦言壓力還是很大，希望藉這次全排賽突破自己，對於兄妹同隊出賽，李洋笑說默契沒有比較好，不過在場上會有更想贏的目標，但也都還在學習怎麼讓彼此打得更舒服。

合作金庫男單選手林家翾挑戰第二次全國排名賽，今天贏得辛苦。（中華羽協提供）

這個月受邀參加2020模擬東京奧運對抗賽，與世界球后戴資穎切磋的男單好手林家翾（音同宣），在先輸一局情況下連贏兩局逆轉勝，他透露，開局沒有發揮得很好，身體還沒進入狀況，調整之後漸入佳境，期許可以在這次全排賽打出佳績。

本屆賽事中華民國羽球協會提供網路直播服務球迷，甲組賽程8月22日四強賽和8月23日決賽都有直播，官網、臉書、IG也會即時更新最新賽事相關資訊。

(中時 )