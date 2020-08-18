新北市警察局於北宜公路沿線彈性選擇8處地點機動加強執法。（新北市交通大隊提供）

新北市警察局於北宜公路沿線彈性選擇8處地點機動加強執法。（新北市交通大隊提供）

新北市警方統計，今年1至7月北宜公路就有2名重機騎士死亡、362人受傷，死傷人數已較去年5人死亡、437人受傷明顯下降，但大重機肇事比例仍比其他車輛來得高，分析主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，歸究原因大多是車速過快或操控不當所引起。

北宜公路為北部區域重要交通樞紐與觀光遊憩道路系統，向來為台北、宜蘭兩地往返之交通要道，近年隨著國內騎乘大型重機車出遊的風潮越來越盛，北宜公路已成為大型重機競速之熱門路段，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。

針對北宜公路超速違規行為，警方自去年4月起於北宜公路（19k-23.1k）實施區間平均速率執法，實施以來每月平均事故發生件數大幅降低41％，效果顯著，今年預定延長實施路段，以提升道路安全。

此外，配合新北市政府訂定2020年7月及8月為「機車安全月」，警方對於未實施區間測速路段，運用移動式雷達測速照相設備，於北宜公路沿線彈性選擇8處地點機動加強執法，以實施前後7月與6月比較，超速違規件數減少43％，肇事率亦降低32％，有效發揮防制事故效果。

警方強調，設置移動式測速照相地點主要用意不是取締違規，而是提醒駕駛人依照速限行駛，以提高行車安全，也呼籲駕駛人行經移動式測速照相地點，隨時注意路況並減速慢行，避免發生事故。

北宜公路設置移動式測速照相地點：台9線18.4k（往宜蘭）、台9線24.3k（往坪林）、台9線25.2k（往坪林）、台9線46.7k（往宜蘭）、台9線52.5k（往宜蘭）、台9線53k（往宜蘭）、台9線53k（往新店）、台9線55.5k（往新店）。

(中時 )