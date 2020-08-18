新北市警方統計，今年1至7月北宜公路就有2名重機騎士死亡、362人受傷，死傷人數已較去年5人死亡、437人受傷明顯下降，但大重機肇事比例仍比其他車輛來得高，分析主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，歸究原因大多是車速過快或操控不當所引起。
北宜公路為北部區域重要交通樞紐與觀光遊憩道路系統，向來為台北、宜蘭兩地往返之交通要道，近年隨著國內騎乘大型重機車出遊的風潮越來越盛，北宜公路已成為大型重機競速之熱門路段，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。
針對北宜公路超速違規行為，警方自去年4月起於北宜公路（19k-23.1k）實施區間平均速率執法，實施以來每月平均事故發生件數大幅降低41％，效果顯著，今年預定延長實施路段，以提升道路安全。
此外，配合新北市政府訂定2020年7月及8月為「機車安全月」，警方對於未實施區間測速路段，運用移動式雷達測速照相設備，於北宜公路沿線彈性選擇8處地點機動加強執法，以實施前後7月與6月比較，超速違規件數減少43％，肇事率亦降低32％，有效發揮防制事故效果。
警方強調，設置移動式測速照相地點主要用意不是取締違規，而是提醒駕駛人依照速限行駛，以提高行車安全，也呼籲駕駛人行經移動式測速照相地點，隨時注意路況並減速慢行，避免發生事故。
北宜公路設置移動式測速照相地點：台9線18.4k（往宜蘭）、台9線24.3k（往坪林）、台9線25.2k（往坪林）、台9線46.7k（往宜蘭）、台9線52.5k（往宜蘭）、台9線53k（往宜蘭）、台9線53k（往新店）、台9線55.5k（往新店）。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。