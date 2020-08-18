緊鄰國道6號旁南投草屯掩埋場垃圾大量堆積成山影響景觀，考量該掩埋場鄰近未來鳥嘴潭人工湖，周邊景觀改善打造更顯其必要性，環保署主動提出並與水利署共同向行政院爭取，未來5年中央將投入6億元經費，打造結合環保與遊憩功能兼顧的場所。

環保署表示，除持續督導與補助南投地方政府經費改善垃圾堆積，考量該掩埋場位處中台灣交通門面，且鄰近未來鳥嘴潭人工湖，周邊景觀改善打造更顯其必要性，未來5年將向中央爭取投入6億元經費，計畫2022年以前由水利署補助3億元先辦理垃圾移除，後續由環保署補助3億元，於2025年前完成掩埋場週邊景觀打造。

環保署表示，近3年中央已核定補助南投縣府超過2億元辦理垃圾轉運、打包篩分、掩埋場改善及自主處理設施規劃評估等工作，由於南投縣境內沒有焚化爐，長期仰賴外縣市處理，但是近年各焚化廠因設備老舊處理量能下降，能夠協助處理該縣垃圾量也逐年減少，因此垃圾持續在該縣內累積堆置，目前草屯掩埋場已堆置5萬餘噸垃圾。

為配合鳥嘴潭人工湖工程2022年底完工啟用，環保署與經濟部水利署合作主動向行政院爭取3億元經費，補助辦理草屯鎮垃圾掩埋場堆放垃圾移除作業，近期可獲行政院核定。

環保署強調，垃圾處理依法本屬地方政府權責，中央歷年也已提供經費補助與行政協助，而草屯掩埋場堆積垃圾移除作業因配合未來鳥嘴潭人工湖啟用，中央跨部會加碼補助專案經費協助解決，地方政府應加速提報計畫及落實執行。

(中時 )