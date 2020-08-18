《2020大稻埕情人節》演唱會，祭出6組人氣歌手卡司，包含：情歌天后萬芳、金曲歌后艾怡良、都會搖滾樂團小男孩樂團、創作歌手吳汶芳、原子邦妮、楊程鈞，將於8月22日在延平河濱公園浪漫開唱。艾怡良18日出席記者會，主辦單位現場公布480秒愛你愛你煙火秀搶先看；情人節活動傳遞滿滿幸福浪漫，今年要在台上陪大家過節，粉絲好奇會帶來什麼精彩演出？艾怡良鬆口預告：「歌單部分，這兩年大多以單曲作品為主，新專輯依舊持續籌備中；這次會特別挑選一些沒有從未公開演唱的歌曲。」

至於在愛情裡，艾怡良是哪一種類型？她自認是喜歡戀愛、也享受著戀愛的當下氣氛，應該是偏向浪漫派，也說道：「希望可以好好戀愛、也累積生活，對方若懂得小浪漫是可以加分的！」聽聞今年主辦單位打造高規格的美麗煙火，她直呼興奮，對於煙火秀是超期待，因為本身喜歡繪畫的她，對於顏色繽紛的色彩就非常喜愛！至於七夕當天如何度過，她表示，自己雖然不愛過節，但是艾怡良很樂意替別人過節，歡迎大家一起來聽歌看煙火歡聚。

(中時 )