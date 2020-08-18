現在台北捷運會宣導民眾站在電扶梯時，要「緊握扶手、站穩踏階」，但台大法律系教授李茂生臉書上分享，13日他搭乘電扶梯時刻意站在左邊，卻被一名女子利用「大眾的道德壓力」來威脅他應該要站在右邊，這讓他十分不滿地表示，「被羞辱是必要的，因為沒有『被千夫所指的墮落』哪來的翻轉」。

李茂生指出，13日在捷運大安站拿著行李搭乘電扶梯，他刻意站左邊，沒想到才搭了幾秒，有一名女士卻開口指責他要有道德，李茂生說，自己當下怒氣衝腦，就向對方解釋了「緊握扶手、站穩踏階」的意義，畢竟在電扶梯上快走或奔跑是件危險的事。

未料，該女子卻回應，「我是沒關係啦，不過你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你」，企圖用大眾道德壓力來讓人感到羞辱。李茂生認為，「我不是不明白，為何錯誤的（危險）習慣會變成大眾的（愚昧）道德，但是說太白的話會很傷人，所以我沈默了，繼續站在左邊」。

最後，李茂生提到，改變錯誤、危險的習慣並不簡單，縱然被羞辱，但被羞辱是必要的，因為沒有「被千夫所指的墮落」哪來的翻轉。

今天拿著行李搭捷運趕台鐵到花蓮，在大安站轉乘時，搭了電扶梯。重點在於我刻意站在左邊。 電扶梯頗長的，才搭了數秒，突然有位站在右邊的女士，提醒我要有道德，因為我已經擋住左邊通道。我一時怒氣衝腦，於是向該位女士說明「緊握扶手、站穩踏階」的意義，... 由李茂生發佈於 2020年8月13日 星期四

(中時新聞網)