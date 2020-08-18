現在台北捷運會宣導民眾站在電扶梯時，要「緊握扶手、站穩踏階」，但台大法律系教授李茂生臉書上分享，13日他搭乘電扶梯時刻意站在左邊，卻被一名女子利用「大眾的道德壓力」來威脅他應該要站在右邊，這讓他十分不滿地表示，「被羞辱是必要的，因為沒有『被千夫所指的墮落』哪來的翻轉」。
李茂生指出，13日在捷運大安站拿著行李搭乘電扶梯，他刻意站左邊，沒想到才搭了幾秒，有一名女士卻開口指責他要有道德，李茂生說，自己當下怒氣衝腦，就向對方解釋了「緊握扶手、站穩踏階」的意義，畢竟在電扶梯上快走或奔跑是件危險的事。
未料，該女子卻回應，「我是沒關係啦，不過你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你」，企圖用大眾道德壓力來讓人感到羞辱。李茂生認為，「我不是不明白，為何錯誤的（危險）習慣會變成大眾的（愚昧）道德，但是說太白的話會很傷人，所以我沈默了，繼續站在左邊」。
最後，李茂生提到，改變錯誤、危險的習慣並不簡單，縱然被羞辱，但被羞辱是必要的，因為沒有「被千夫所指的墮落」哪來的翻轉。
(中時新聞網)
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