現代人越來越重視毛小孩的身後事，但桃園是議員謝美英18日指出，3年前楊梅高喊要蓋寵物殯葬園區，但計畫最後卻告吹，民政局正在規畫新的中壢殯葬園區，大聲疾呼增加寵物專區，民政局長陳靜航允諾會納入考慮，從長計議。

謝美英說，擔任議員前有參與活動主持，記得2017年曾主持「楊梅生命紀念園區新設寵物樹葬專區」記者會，市長鄭文燦高喊要為闢建「楊梅寵物樹葬專區」，可安葬500隻寵物，豈料3年後只迎來政見跳票，不但沒有寵物專屬火化場，連火化後的樹葬專區也不見了。

謝美英說，目前僅有蘆竹生命園區有寵物灑葬專區，為南區的毛小孩和飼主請命，希望在中壢新殯葬園區設寵物樹葬專區，她也提到，桃園的飼主必須將寵物屍體送到新北火化，市府也該考慮增設寵物專用火化爐。

楊梅區長羅國裕坦言當初確實有規畫寵物樹葬區，無奈發包時發現設計有問題、設計人卻已辭世，只能解決「砍掉重練」，考量使用者日增，才會將寵物專區變更為第二樹葬區。

「缺經費！」陳靜航則坦言，初估中壢和桃園的火葬場、園區整建至少要斥資15億元，且民眾對焚化爐反彈聲量大，會在2生命園區擴建時納入考量。

(中時 )