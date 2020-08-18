中央流行疫情指揮官陳時中認為台灣不用普篩，並說台灣人有症狀習慣上醫院看病，透過醫療一流的第一線人員做篩檢，能做好這道防護，台灣看醫生比篩檢便宜很多。此話一出後，引發醫界反彈聲浪。腎臟科醫師江守山在政論節目中感嘆，「醫生命不值錢，讓一線醫療人員曝露高風險，而不是透過篩檢逮到確診者」。

江守山今(18日)在政論節目「新聞深喉嚨」中說，台灣迫不及待振興經濟，但是紐西蘭一百天沒本土病例，結果說爆就爆，越南零死亡，也是突然爆發確診案例，且這次新冠肺炎跟100年前西班牙流感有什麼不同，同樣都是無抗體、無解藥、無疫苗，更糟糕的是現在有飛機飛來飛去，「病毒不會對我們特別好，防疫有破洞就會攻進來，台灣超前部屬封關很快，但現在絕對談不上超前，是落後部署。」

江守山感嘆地說，篩檢比較貴，醫生命不值錢，一般門診醫生沒有全套防護衣，讓病人給門診醫生逮到比較便宜？但一個人確診就要花210萬台幣，包含隔離衣、負壓隔離病房、藥物等，怎可能便宜？卻讓一線醫療人員曝露高風險，而不是篩檢逮到確診者，現在要等民眾有一天跑去看門診，跟醫生相談甚歡...。

最後江守山直言，台灣防疫打前半場好球，後半場卻是後繼無力。另外，他也在臉書寫下，「原來我們醫療系統的大家長為什麼拒絕入境全篩的原因，是因為醫生的看診費用比較便宜，試劑比較貴。這時候再想起當初指揮中心說非常感謝全國的醫療人員，覺得格外的諷刺。這種種的事情就說明醫師是一個爛行業，不曉得以後還有沒有人願意去讀醫學系。」

(中時新聞網)