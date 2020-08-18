人妻一次去下樓拿外送時，意外目睹公婆家恐怖的用電習慣。(摘自爆怨公社)

夏天炎熱的天氣，加上熱帶國家的氣候，家家戶戶都在這時把冷氣打開，也是造成夏季用電量增高的原因。一位人妻表示，老公家每月電費總是破萬，近日回婆家住後，終於親眼目睹背後的「吃電殺手」真相。讓她忍不住抱怨：北極熊都要死光了啦！

這位人妻在臉書《爆怨公社》上表示，這陣子因為新冠肺炎關係從國外返台，想說暫時先住在公婆家，但卻意外目睹公婆家恐怖的用電習慣。她表示有一次到一樓拿外送餐點時，看見客廳電燈、電視、電風扇等電器「能開的全部都打開」，乃至走廊、廚房、廁所的燈也都開著，但卻沒有半個人影。

人妻後來發現，老公家裡的人都習慣人不在時也把冷氣打開，無奈表示「這就是我老公家的日常，難怪電費常常要破萬。不隨手關燈的習慣真的要害北極熊都死光了。」她也毅然決然表示「本來想說住家裡就好，不說了，我要去找房子搬出去了。」

貼文一出，不少網友也驚呼「電費破萬這太扯了吧」、「電費破萬太誇張啦！我公司電費兩個月也沒破萬！」紛紛認同原PO說的，要養成好的生活習慣。網友表示「生活習慣，真的很重要，很重要」、「生活習慣真的是要從小就培養起」。

(中時新聞網)