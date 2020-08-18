隨著區塊鏈科技與虛擬貨幣興起，詐騙吸金糾紛也頻傳！林若蕎等六名年輕正妹，因銷售虛擬貨幣被控利用「美色」吸金、背上詐欺罪名，案經檢察官偵辦均獲不起訴或無罪判決！律師李學鏞表示，投資有一定風險，民眾應審慎評估、看清內容，才是最好的理財方式。

林若蕎等六位年輕正妹很開心社會還她們公道，今（18）日現身向大眾說明因銷售虛擬貨幣遭控詐欺過程。林若蕎難過的表示，她們只是代為銷售、賺取佣金，對方也都有拿到貨幣，也可兌換實品或賺取差價，「我不知道錯在哪裡，竟然被控詐欺，還被收押了13天，我每天哭，家人也都嚇壞了！」雖然自己和姐妹們最終獲不起訴，但想起這段遭遇，林若蕎現在想起來都還是想哭。

讓林若蕎無奈的是，案子爆發時，有媒體指稱她們是利用美色、炫富等方式引誘民眾購買虛擬貨幣，違法吸金2.5億元。林若蕎強調，「我們將業務銷售當成一份正當工作，平日接觸客戶、穿著打扮都是專業保守，沒有所謂的曝露！」

事過境遷，為了迎向新生，林若蕎以自身的遭遇奉勸消費者，所有投資都有風險，最忌諱沒有做功課，聽信高配息、高獲利就投入小心血本無歸。林若蕎強調，投資任何項目時都要審慎研究評估，如對方聲稱保證獲利、月月配息，或是要投資人拉下線就有問題，不要因為貪心而血本無歸。

律師李學鏞則表示，投資任何商品有賺有賠，都有一定風險，審慎評估看清內容，才是最好的理財方式；另外，針對年輕的女性，投入職場從事業務推廣，要注意自身安全跟穿著打扮，也可以避免發生交易糾紛。

(工商 )