本業受到疫情衝擊，上半年營收獲利較去年同期衰退，新纖(1409)總經理羅時銓18日指出，已經走到黑暗隧道的盡頭看到一點曙光，化纖事業稼動率已回復9成，下半年營運確定會好轉。

不過，羅時銓認為，只是復甦速度多快不知道，反轉應該不會是U也不會是L，可能是像NIKE的勾勾，慢慢復甦。

根據新纖的財報，第1季稅後淨利8857萬元，EPS0.05元；第二季受惠杭州廠搬遷補償金約14億元入帳，第2季稅後淨利14.04億元，年增168%，EPS0.87元。上半年稅後淨利14.93億元，年增76.35%；

羅時銓指出，新纖三大事業中，占營收比重55%的塑膠事業，受疫情影響不大，產線的稼動率一直維持在90%-95%。但，營占比26%的化纖事業，受疫情影響相當大，在客戶訂單量萎縮、下單以「短、急」為主下，第2季稼動率一度降到五成以下，不過，8月已經恢復到九成的水準。

羅時銓因此認為，新纖的營運已走出谷底。

對於下半年的營運前景，羅時銓指出，在地球暖化下，第三季瓶用酯粒的營運還不錯。防疫膠片的出貨量，也持續在穩定成長中。另外，新纖也針對疫情陸續開發出的防護面罩，出貨生產接單也都是「穩增長」。也正繼續開發防霧、抗菌，及高功能性冰涼防護口罩等。

雖然疫情影響全球消費面，但，羅時銓指出，新纖布局海外、東南亞的腳步不變。與越南油電集團（PVN）旗下子公司VNPOLY合作計畫持續進行中。

羅時銓指出，新纖運用VNPOLY的產能設備，在越南生產銷售聚酯纖維，鎖定環保、機能型的高端產品，5月已投產，月產能約200-300噸，10月機台將加倍開動，產能倍增，對新纖下半年營運預估可挹注額外動能。

至於與日商三菱商事合作，在泰國投資環保瓶用聚酯，將現有產能18萬噸倍增到39萬噸的計畫，羅時銓指出，目前設備議價已經完成，準備進行工程發包，但因疫情因素，原訂2021年第4季投產的目標，將延至2020年上半年。

(工商 )