台大公衛學院8月6日舉行迎新茶會，歡迎新上任著正副院長和新進教師，卸任院長詹長權並未出席。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心17日公布案485為為自美返台的10多歲少年，在居家檢疫第11天，雖無症狀、卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查，彰化縣衛生局長葉彥伯面對媒體追問、三緘其口，彰化縣長王惠美雖表態力挺，但也只能靜候調查結果。前台大公衛院院長詹長權晚間則在臉書貼文，心痛指：看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！

由於彰化縣衛生局近來配合台大公衛院積極進行新冠肺炎萬人血清抗體檢測，期中報告將於25日在彰化縣公布，政風調查此舉遭人聯想是否中央刻意打壓？引發地方一片譁然。而主導計畫的前院長詹長權、前副院長陳秀熙近日雖已卸任主管職，屆時預料仍將南下彰化出席記者會。

面對媒體不斷追問，少年接受採檢是否與普篩有關？檢驗經費來源？是否是第一個居家檢疫中無症狀卻主動採檢的個案？葉彥伯三緘其口，一臉無奈、苦笑，強調靜候政風調查結果。

有地方人士認為，指揮中心出動政風處介入調查，恐怕跟採檢經費來源有關，因為依照現行規定，檢疫期間若有症狀，檢查費用是由政府支付，無症狀者則不得用公費採檢；調查目的在於釐清是否涉及圖利、貪汙等，更讓人為彰化縣衛生局抱屈。

詹長權晚間在臉書貼文指，世界衛生組織說年輕且無症狀的感染者是觸發此時全球大流行的來源之一。彰化縣衛生局專業上跟得上世界公共衛生主流，幫國家社會找到這樣子的「年輕且無症狀的感染者」的個案，若所有縣市都可以像彰化縣一樣積極檢測找出無症狀者，我們就可以堵住這種類型個案進一步的傳播，讓疫情不至於擴散到社區。

詹長權批評，衛福部不用公衛專業去和彰化縣相互切磋討論下一步的防疫怎麼加強「年輕且無症狀的感染者」的檢測和防治，卻大張旗鼓向外宣稱要用政風單位去查彰化縣為甚麼要去發現這個「年輕且無症狀的感染者」？讓他看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！

(中時 )