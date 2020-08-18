嬌妻順著老公要求，用她的腳踩著自己的鳥助性，卻只有3分鐘的熱度，隨後要進去時卻又軟趴趴。(取自臉書靠北老公)

1名嬌妻在臉書《靠北老公》大嘆，自己的老公也不過才30歲，但他的小鳥卻已經不舉，嬌妻表示老公曾要求她用腳踩著自己的鳥助性，然而只有3分鐘的熱度，隨後要進去時卻又軟趴趴，因此嬌妻上來力求臉書網友，是否有任何方式能勸說自己老公前去就醫呢？

據了解，此名嬌妻在臉書《靠北老公》無奈表示，自己的老公才不過30歲，但在進行床事時，沒想到他的小鳥卻已經不舉了。這名不舉老公的妻子還說明，老公曾經要求妻子用腳踩他的小鳥，讓他自己能夠硬起來，但卻只有3分鐘熱度，隨後她的老公要進入時，卻又變回軟趴趴的狀態，嬌妻立即上網尋求臉書《靠北老公》的各位資深網友，是否有任何方式能勸說自己老公前去就醫呢？

網友紛紛回應，「是不是踩太大力了！踩死了」、「斷筋或是粉碎性骨折」、「所以是煞車還是油門？腳放掉就沒力了」，也有網友表示，「某個城市有個汽車旅館的slogan，換老婆不如換旅館，換老公必須先驗鳥」、 「換個女人妳就發現你老公的鳥好的不得了」、「用腳踩，乾脆引電比較快」。

也有網友提出較為建設性的看法，「真正解決方法還是得夫妻兩個一起去看泌尿科！找出真正的問題才能解決！看是不夠刺激還是壓力太大還是要長期擦藥刺激！」。

(中時新聞網)