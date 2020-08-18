柯以柔因廚師老公郭宗坤捲入桃色風波，經法院判准離婚，並需賠柯40萬，郭不服上訴，官司仍在膠著中。據知柯以柔為了防止郭宗坤脫產，在夫妻情斷下，顧不得過去夫妻情面，在郭聲稱不知情的情況下，逕向法院查封郭的名下房產，法院於上周已做出准予查封的裁定。

柯以柔18日無奈表示：「執行這個本來就是法院判決，都是依法行事。」她現在只想盡早結束這段婚姻。她昨說：「對方到現在已經2年半沒付過任何養孩子的費用，一毛都沒付，他寧可打官司，也不願讓事情以比較平和的方式落幕，令我不能理解。」據知3個小孩的各項費用，2年半逾百萬元。

她提及當初婚變時，自己對外隱瞞2年，就是因為郭宗坤是孩子的父親，「在這過程當中，讓我最心寒的是他不斷製造新聞」。郭宗坤則強調孩子的養育費用是由2人共同戶頭支出，「其實我們原本就有共同戶頭，只是這個戶頭由她控管，支出內容我也不清楚」；至於汐止房產被查封、無法買賣，郭宗坤昨對此事表示一無所知，還要請律師去了解。

柯以柔（右）坦言只想離婚，郭宗坤則認為兩人有誤會未解開。（資料照片）

離婚官司打了3年，光一審就花2年，柯以柔提到這段日子的心境轉變，「我是個很理性的人，傷口還沒好之前，我不知道怎麼表達，我也不想說出傷人的話，所以閉口不談，去年覺得自己已調整好狀態，可以很平靜，既然選擇走了這個路，當然努力去爭取比較好的狀態，但對方可能好面子、不服氣…我就不多說」。

柯以柔在這段婚姻中傷痕累累，但始終理性，與3個小孩什麼都聊，大兒子即將升國小三年級，怎麼跟孩子解釋父母之間的關係？她表示：「他們不懂大人感情的事，我唯一只有說『爸爸喜歡說謊，所以我們沒辦法生活在一起』，用這個說法去表達大人無法生活在一起的原因，他們也漸漸大了，我不能讓小孩覺得莫名其妙，也用這方式讓他們知道不能說謊。」

前陣子父親節，小孩們剛好和郭宗坤過節，回來後跟柯以柔分享父親節卡片，她也跟孩子們說：「卡片畫得很可愛。」就是不想影響孩子們，但其實她內心仍有深深無奈，「比較不諒解的是對方對孩子的部分，他寧可打官司，也不願意選擇放手，這件事越早結束越可以降低對孩子的傷害，但他一直不願意，我只能努力帶孩子過平靜生活」。

(中時 )