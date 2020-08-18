彰化衛生局對於一名自美返台無症狀的10多歲本國籍少年進行採檢後確診新冠肺炎案例，遭到疫情指揮中心陳時中下令政風單位調查，不但台大公衛學院院長詹長權看不懂為何要這異樣做，離民進黨立委也不解，認為地方沒有做錯。

中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因，對此彰化縣衛生局長葉彥伯指出，尊重指揮中心、一切靜待調查。

根據指揮中心公布資料，案485為一名10多歲本國籍少年，長期居住美國，8月5日獨自返台探親，迄今都沒有出現症狀，因旅程有適當防護，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。

為何少年無症狀卻對其採檢？指揮中心說，會再向地方衛生局了解，發言人莊人祥更指出，陳時中以親自下令要政風調查為何要採檢？是否還有其他人也接受採檢？

對此，彰化縣衛生局長葉彥伯三緘其口，尊重指揮中心的作法，也強調一切都會配合指揮中心與政風單位的調查，靜待調查結果，結果出爐之前，他不便再多說。

根據《未來城市 Future [email protected]天下》今年6月29日的報導，葉彥伯是全台最資深的衛生局長，也是唯一有公衛博士學位的衛生局長，平日還在台大開設「結核病流行病學」。他從偏鄉衛生所醫師做起，2004年起掌彰化縣衛生局，經歷三聚氰胺毒奶粉、塑化劑、頂新混油案與六輕空污案等，都在彰化發生。

台大公衛學院院長詹長權在臉書表示，看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！

另據《聯合新聞網》今日報導，連民進黨立委陳素月與民進黨立委黃秀芳對於指揮中心要求政風調查彰化衛生局感到不解，認為地方並沒有做錯。

(中時新聞網)