最近網路爆出「水上樂園鹹豬手事件」，有女網友爆料，中部知名水上樂園出現「變態男子群」，趁多人擠在水裡、玩人造浪設施時，猥褻女遊客，警方也鎖定嫌疑人，並將一名少年移送法辦，但現在又有女網友控訴，海嘯來襲時遭陌生人「摳下體」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前跟朋友到同一個水上樂園，也是前往人工造浪區玩大海嘯，因為自己站在紅線前的安全區，因此沒有穿救生衣，玩到第三波人造浪時，突然感覺到「下面怪怪的」，原PO形容「我感覺到有一隻手，從後面觸碰我的下面，不是不小心的，還多了摳幾下，我腦袋空白嚇傻了，也不敢回頭看」。

原PO當下立刻向女救生員求救，雖然其它救生員質問後方男生，但沒人承認偷襲女網友，且沒有證據逮人，也只能警告後方男生不要再靠近，至於如何預防被騷擾，一名男救生員說，如果想一人玩大海嘯，又害怕被騷擾，可以找救生員陪同，若真的遇到騷擾，一定要抓到對方的手，才可以算現行犯報警處理。

女網友慘遭鹹豬手的經歷曝光後，許多網友感到擔憂，認為水上樂園似乎也不再安全，「有種害怕去玩的感覺」、「女生去游泳真的要小心，有些變態會因為泳池人多伸出鹹豬手，女生若感覺不適一定要立即像救生人員說」、「找朋友一起比較安全」、「真的遇到不要害怕，一定要抓住變態」。

(中時新聞網)