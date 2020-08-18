明(19)日由於太平洋高壓較今天稍強，各地大多為多雲到晴，西半部地區午後要留意短時強降雨，其中中南部有局部大雨發生的機率，第7號輕度颱風無花果預計明天中午前後會登陸中國大陸廣東一帶，對台灣沒有直接影響。

氣象局預報員林定宜表示，明天清晨至上午東南部及南部地區有些零星陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部地區要留意短時強降雨，有局部大雨發生的機率，外出請留意天氣變化，記得攜帶雨具備用。

溫度部分，各地高溫約32至35度，受東南風沉降作用影響，桃園以北及金門有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

另外今年第7號輕度颱風無花果預計明天中午前後會登陸廣東一帶，對台灣沒有直接影響，請民眾放心。

林定宜說，目前菲律賓東方海面有個季風低壓區，裡頭有廣泛的熱帶雲簇，其中有些未來不排除會往熱帶低壓或熱帶季風發展，不過位置、強度在未來都還要持續觀察。

(中時 )