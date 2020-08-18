（台灣彩券18日推出2款全新主題刮刮樂「鑽石樂園」面額2百元，有4個100萬元頭獎；「推金幣」面額1百元，頭獎50萬元有3個。圖／台彩提供）

農曆七月稱「吉祥月」，民俗上適合補財庫的好時機，台灣彩券18日推出2款全新主題刮刮樂「鑽石樂園」面額2百元，有4個100萬元頭獎；「推金幣」面額1百元，頭獎50萬元有3個。台灣彩券表示，兩款新品總獎項超過232萬個、總獎金逾6億元，還可參加「刮刮樂萬元現金週週抽」活動。

台彩表示，刮刮樂「鑽石樂園」每張售價200元，以民眾喜愛的遊樂園為主題，搭配佈滿鑽石的遊樂設施為刮區，有浪漫的摩天輪和旋轉木馬、繽紛的熱氣球與刺激的馬戲團，充滿趣味及財富感。遊戲玩法多元，包含「對幸運號碼」、「一刮即中」、「刮二中二」、「刮六中三」，高達9次中獎機會，頭獎100萬元共有4個，總中獎率35％；另一款刮刮樂「推金幣」每張售價100元，共有3個頭獎50萬元，總中獎率30％。

台彩說，由於「刮刮樂萬元現金週週抽」活動正熱烈進行中，消費者在台灣彩券APP上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，就有機會抽中萬元現金。第一週抽中萬元現金的10位中獎名單已公布在台灣彩券公司官網及台灣彩券APP，活動時間至10月11日，還沒參加活動的民眾趕緊把握機會！

(工商 )