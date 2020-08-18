（美國國際棉花協會駐台代表邱秀玲頒獎給設計師夏筱琴。圖／時尚基地提供）

「2020臺北TOP時裝設計大賞」18日決賽出爐，由夏筱琴以作品「喚醒 AWAKEN」脫穎而出奪得金獎；王彥熙獲得最佳版型運用獎，王子欣獲得最佳布料應用獎，黃郁晴獲得最佳市場潛力獎，後續將輔導新銳設計師多方跨界合作；其中首度與美國國際棉花協會合作，並媒合大東紡織、佳和實業等二紡織大廠提供布料創作，未來將轉化為商品販售。

夏筱琴同時榮獲金獎＆「COTTON USA Fashion Award」兩項大獎殊榮，葉佳靜亦獲得「COTTON USA Sustainable Award」獎項鼓勵。

在美國國際棉花協會媒合下，10位入圍設計師包括王子欣、王彥熙、李承瀚、夏筱琴、黃郁晴、黃崧有、葉佳靜、楊佳鳳與謝怡君等，皆採用大東紡織與佳和實業2大紡織廠提供100%美國棉認證布料創作。其中大東紡織創立於1958年，為國內少數有能力進行少量多樣研發生產的製造商；而創立於1972年的佳和實業除堅持從設計到後加工的一貫化作業，更是環保署認證環保減塑企業。

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